Barış Terkoğlu: Beka, devlet, vatan, millet söylemiyle rezaletlerini gizliyorlar

Türk mahkemelerinde “nitelikli dolandırıcılık”tan hüküm giyen SBK’nin yollarına adeta gül döküp “kaç” diyorlar. Sonra ABD’ye “SBK bizi dolandırdı” dediği için kızıyorlar. Yetmiyor, kaçması için yol verenleri yükseltiyorlar. Bütün bunları ise “şeytanın aklına gelmez” denilen işlerdeki bir adam için yapıyorlar.

Emin olun, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının gölgesine saklıyorlar. Beka, devlet, vatan, millet söylemiyle rezaletlerini gizliyorlar. Üç kuruşluk menfaat için, güzelim ülkemizi, el mahkemelerine meze yapıyorlar.

Neydi Ahmet Kaya’nın “Başım Belada” şarkısı? Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça…

Barış Terkoğlu’nun yazısı