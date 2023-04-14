Barış Pehlivan: Süleyman Soylu’yla fotoğrafı olan kaymakam

Sahi, yazılı sınavdan aldığı düşük puanla 700. sıralarda olan Ali Serttaş’ın sırrı nedir ki, mülakattan 91 puan verilerek kaymakam yapılıyor?

Yazayım:

Ali Serttaş’ın babası Ahmet Serttaş, Burdur’un Altınyayla ilçesinin AKP’li belediye başkanı!

Sıkı bir Süleyman Soylu hayranı olan baba Serttaş, sosyal medya hesabından da düzenli olarak İçişleri bakanını övüyor. Yetmiyor, Bakan Soylu ile yaptığı resmi görüşmelere oğlu Ali Serttaş’ı da götürüyor.

Çiçeği burnunda kaymakam olan oğul Ali Serttaş da Süleyman Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’ndaki makamında ziyaret ediyor. Ve 8 Mart 2021 tarihli o ziyarette Bakan Soylu ile birlikte fotoğraf çektirerek “Elbet bir gün” notunu düşüyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı