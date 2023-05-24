Barış Pehlivan: Kılıçdaroğlu, Güney Ordu Komutanlığı kurmayı istiyor

Tüm bunlar olurken Millet İttifakı oldukça tartışılacak bir projeyi masaya yatırdı: Güney Ordu Komutanlığı.

Ahmet Zeki Üçok cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na özetle şöyle dedi: Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip Suriye ve Irak sınırının güvenliğini sağlamalıyız. Terörle mücadelede harekât etkinliğini artırmak için tıpkı Ege Ordu Komutanlığı gibi sadece bu bölgeye ve bu amaçlara hizmet amacıyla özel niteliklere sahip profesyonel, etkili, operasyonel bir kuvvet oluşturmalıyız.

Akşener’e ve Kılıçdaroğlu’na sunulan bilgi notunda sınırımızdaki mevcut durum 6 maddede özetlenmişti. Sonra “Kapsam” başlığı altında yazılanları okumaya başladım.

(…)

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Güney Ordu Komutanlığı kurmayı istiyor. Böylece terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacılar meselesi için oldukça konuşulacak bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bunları yaparken de İHA ve SİHA’lardan da destek alınmasını düşünüyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı