Barış Pehlivan: Hanefi Avcı, Süleyman Soylu’ya karşı bayrak açtı

Hanefi Avcı yeni avukatlık kariyerine çetin bir mücadeleyle başladı. Zira kendisinin rütbesini, silah ruhsatını ve pasaportunu alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı bir hukuk savaşının içine girdi.

Hanefi Avcı haklılığına inanmanın verdiği güçle Süleyman Soylu’ya karşı bir bayrak açtı. Avcı daha önce de böylesi mücadelelere girmiş, girdikçe gördüğü zulüm artmış, lakin sonunda kazanan ve haklı çıkan olmuştu.

Soylu, FETÖ’nün savcısı Zekeriya Öz’e “Milletim adına, geleceğim adına, çocuklarım adına, ülkemin yarınları adına minnettarım ve müteşekkirim” derken Avcı, FETÖ’yü deşifre ettiği için o Zekeriya Öz tarafından hapiste tutuluyordu. Şimdi sanki Soylu, Öz’ün yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor.