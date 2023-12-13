Barış Pehlivan: Alpay Özalan’ın ve Cübbeli Ahmet’in davalardan edindiği zenginliğin sonu geliyor

AKP Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Mahmut Ünlü’nün yani namıdiğer Cübbeli Ahmet’in adliyelerde yarattığı yoğunluğu yazmıştım. İki isim de kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyor, binlerce insanı şüpheli ya da sanık yapıyordu. Ceza almaktan korkanlar da iki isimle uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyordu. Yani insanlar para vererek sanık olmaktan kurtuluyordu. Mevcut yasa bu uzlaştırma yöntemine izin veriyordu.

Dahası…

Binlerce dava dosyasının ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra, bu suç duyuruları ile uğraşmak adliyede ciddi bir mesaiye yol açıyordu.

Ama görünen o ki “ünlülerin” bu gelir kapısı artık kapanıyor. Zira yakında yasalaşması beklenen yeni yargı paketinde oldukça kritik bir düzenleme var.

Buna göre, sosyal medya aracılığıyla işlenen hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrası “uzlaştırma” kapsamından çıkarılıp “önödeme” sistemine sokuluyor. Yani…

Diyelim ki hakkınızda “internet üzerinden birine hakaret ettiğiniz” iddiası var. Mevcut kanuna göre, dava açılmadan önce uzlaştırmacı sizinle şikâyetçiyi anlaştırabiliyordu. Para verip yargılanmaktan kurtulabiliyordunuz.

Ama şimdi ise direkt savcılık size para cezası kesebilecek. Belirlenen miktarı taksitle de ödeyip hakkınızda dava açılmasının önüne geçebileceksiniz. Lakin vereceğiniz para bu kez “hakaret ettiğiniz” kişinin hesabına değil, devletin hazinesine gidecek.

Sözün özü…

Alpay Özalan’ın ve Cübbeli Ahmet’in davalardan edindiği zenginliğin sonu geliyor. Son bir iddia paylaşayım; A Haber spikeri Erkan Tan da bu yolla oldukça para kazanmış, onun için de kötü bir haber olacak bu yasa.

Barış Pehlivan’ın yazısı