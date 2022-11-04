Barış Pehlivan: AKP Milletvekili Yıldız hala aynı noktada

Şenyaşar ailesi olayı patladığında Fakıbaba AKP iktidarının gıda, tarım ve hayvancılık bakanıydı. O dahil hükümetin birçok ismi yaşananları “terör saldırısı” olarak kamuoyuna duyurdu.

Lakin Fakıbaba o ilk tespitinden dolayı bugün pişman. Peki, AKP Milletvekili Yıldız şimdi ne düşünüyor?

Gördüm ki o hâlâ aynı noktada. Şenyaşar ailesini terör örgütü üyeliğiyle ve örgüte eleman kazandırmakla suçluyor. “Bir PKK itirafçısının ifadesi var; Suruç’tan Kobani’ye adam teslim ediyorlardı” diyor. “Saldırı terör saldırısı olmayabilir ama aile terörist” diye çok ağır bir ithamda bulunuyor.

Gelin görün ki hem Emniyet hem de savcılık Şenyaşar ailesinin PKK ile bir bağını bugüne kadar kanıtlayamadı. Öyle ki, buna dair altında iki polisin imzasının bulunduğu bir tutanak da var. Buna göre, savcılık “öldürülen Esvet, Adil ve Celal Şenyaşar’ın PKK’lilerin yanına mı gömüldüğünü” bile araştırmış. Polisler ise Şenyaşarların yattığı mezarların “herkesin cenazesini normal bir şekilde defnettiği kısımda” olduğunu fotoğraflarıyla savcılığa sunmuş.

Barış Pehlivan’ın yazısı