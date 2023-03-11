Barış Doster: İki ittifak da HDP için formül arıyor

İttifaklar belli, bu ittifakların lokomotif partileri belli, öncelikleri belli, yapıları belli, oy potansiyelleri belli. Politik, ideolojik düzlemde Millet İttifakı, biri merkezin solunda, beşi sağın çeşitli tonlarında olmak üzere, altı partiden oluşuyor. Türdeş bir yapısı yok. Cumhur İttifakı ise daha türdeş, bünyesindeki üç parti (sayısı artabilir) birbiriyle oy geçişkenliği anlamında daha uyumlu partiler.

Millet İttifakı, büyük bir bunalım atlattı. Hem bunalım çözme kabiliyetini ortaya koydu hem de bunalım yaratabilecek, sorun çıkarabilecek çok sayıda konu başlığına sahip olduğu görüldü. Cumhur İttifakı ise sağlam fakat iktidar yorgunu. Bu ittifak, 21 yıllık iktidarı nedeniyle seçmene karşı başarısızlıklarını izah etmede, bahane üretmede, mazeret bulmada zorlanıyor.

Seçimde HDP tabanının tercihinin çok önemli, hatta belirleyici olduğu bilindiğinden, iki büyük ittifak da formül arıyor bu partinin seçmeninin desteğini almak için. İkisi de HDP’yle açıktan, kurumsal, örgütlü işbirliğine girmeden, yaklaşık 6.5 milyon olan HDP oyunu almaya, bunu başaramasa bile, rakip ittifaka yönelmesini engellemeye çalışıyor. HDP gibi, seçmen sadakati yüksek bir partinin desteğini almak, seçilme şansını çok artırıyor çünkü. Bu konuda avantajlı olan altılı masa.

Barış Doster’in yazısı