Yaramazlara biraz batar!

Barış Avşar: En çılgın proje şimdi, yoksullukta sandığa giden seçmeni kendisine oy vermeye ikna edebilmek

İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak…

Böyle diyordu Murat Kurum, ‘Kanal İstanbul yapılacak mı?’ sorusuna yanıt olarak. İstanbulluların gündeminde Kanal İstanbul var mı? ‘Acil Kanal İstanbul lazım’ diyen bir tane İstanbullu bulunur mu? Acil ‘çılgın proje’ bekleyen bir Allah’ın kulu bulunur mu Türkiye’de? Onlar eski seçimlerdeydi. 2010’lardaydı, 2015’lerdeydi… Köprüler, otoyollar, raylı sistemler… Paralar geldi paralar gitti, geriye 17 bin liraya aile geçindirmeye çalışan asgari ücretli, 10 bin liraya hayatının sonunda yaşam kavgası veren emekli milyonlarca insan kaldı. Bu seçim artık onların seçimi… En çılgın proje o şimdi: Bunca yoklukta, yoksullukta sandığa giden seçmeni kendisine oy vermeye ikna edebilmek!


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