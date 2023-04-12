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Yaramazlara biraz batar!

‘Barış akademisyeni’nin yıllarca beklediği telefon geldi: Göreve başlayabilirsiniz

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için ihraç edilen akademisyenlerden Tezcan Durna, göreve iade telefonu aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv (DHA)

Barış İçin Akademisyenler, 11 Ocak 2016’da Güneydoğu’daki çatışmaların sonlandırılması, müzakere koşullarının oluşması için Barış Bildirisi’ni kamuoyuna açıkladı. Bir gün sonra Yeni Şafak gazetesi ‘PKK’nın suç ortakları‘ manşetiyle akademisyenleri hedef aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da o günden itibaren akademisyenlere ‘alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı ve ruhu kirlenmiş‘ diyerek hakaret etti.


Bunun üzerine görevlerinden ihraç edilen yüzlerce akademisyen hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ihlal kararı vermişti. Buna rağmen görevlerine geri dönemeyen akademisyenler, olumlu haberler almaya başladı.

Ankara 21’inci İdare Mahkemesi’nin hakkında göreve iade kararı verdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Tezcan Durna, Twitter hesabından yıllarca beklediği haberi aldığını duyurdu.

“Beklenen telefon geldi. Bugün fakülteden aradılar. ‘Atama yazınız geldi, gelip göreve başlayabilirsiniz’ denildi. Binbir farklı duyguyu aynı anda yaşıyorum. Sevinç, keder, kaygı, nefret, hayıflanma, kızgınlık. #geridonececegiz dedik, dönüyoruz.”

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