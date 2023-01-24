Mahkeme ‘barış akademisyeni’ni haklı buldu: İmzacı olmak örgüt ilişkisini göstermez

Barış İçin Akademisyenler bildirisinin imzacılarından Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği Marmara Üniversitesi’ne açtığı davayı kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan. (Twitter)

Prof. Dr. Aktan, 1988’den itibaren görev yaptığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden barış imzacısı olduğu için 2017’de ihraç edilmişti. Aktan’ın, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı işe iade başvurusu 2021’de reddedilmişti.

Artı Gerçek’ten Osman Çaklı’nın haberine göre Ankara 21. İdare Mahkemesi, bu kararın hukuki olmadığına hükmetti. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını gözeterek söz konusu bildiriye imza atmanın, davacının anılan örgütle irtibat ve iltisaklı bulunduğunu göstermeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

İtiraz yolu açık olan mahkeme kararında son noktayı istinaf koyacak. Mahkeme kararını Artı TV’de değerlendiren Aktan, şunları söyledi.

“Barış akademisyenleri içerisinde işe iade edilen ilk kişi ben oldum. Umalım ki devamı gelsin. Olmayan bir suçtan çok insanın canı yandı. İnsanlar işlemedikleri suçun cezasını umarım çekmezler. Bu dönemde her türlü zulüm uygulandı. Bir an önce diğer arkadaşlar için karar verilmesi ve bu yolun açılması gerekiyor.”

Barış imzacıları açısından mahkeme kararının ilk olduğunun altını çizen avukat Meriç Eyüpoğlu, “Şaşırtıcı olmakla birlikte bundan sonrası için emsal olabilir” dedi.