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‘Barış akademisyeni’ Dinçer Demirkent hakkında göreve iade kararı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı için Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun hükmünde kararname’siyle ihraç edilen akademisyen Dinçer Demirkent hakkında göreve iade kararı verildi.

Dinçer Demirkent. (ANKA)

10 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle yaklaşık 900 ‘barış akademisyenine’ dava açılırken, 406 akademisyen işlerinden edildi.


Anayasa Mahkemesi (AYM) Temmuz 2019’da bildiriye imza atan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş ve ceza davalarından beraat kararı çıkmıştı. Buna rağmen akademisyenler görevlerine geri dönemedi.

Demirkent de diğer arkadaşları gibi OHAL Komisyonu’na görev iade talebiyle başvurmuş ancak ret kararı verilmişti. Demirkent de Ankara 21’inci İdare Mahkemesi’nde göreve iade talebiyle dava açmıştı.

Ankara Üniversite ise OHAL Komisyonu’ndaki işlemlerin sürmesine rağmen Demirkent’in davasının ‘süre aşımı yönünden reddinin gerektiğini’ savunmuştu.

ANKA’nın haberine göre mahkeme, oybirliğiyle Demirkent’in görevine iadesine karar verirken AYM ve Danıştay’ın kararlarına da atıfta bulundu.

Kararda Demirkent’in ‘PKK’yla irtibatının tespit edilemediği ve bildiriye imza atmanın da ifade özgürlüğü kapsamında olduğu’ vurgulandı.

Ankara Üniversitesi, 24 Ocak’ta verilen bu kararı 30 gün içerisinde istinafa taşıyabilir. Üniversitenin kararı istinafa götürmemesi durumunda ilk derece mahkemesinin verdiği bu karar kesinleşmiş olacak.

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