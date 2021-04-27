Barda Covid-19 testi: Müşteriler sonuç çıkana kadar dışarıda biralarını yudumluyor

Danimarka’da bir bar müşterilerine Covid-19 testi yapıyor. Müşteri sonuçların çıkmasını beklerken dışarıda birasını yudumluyor.

Fotoğraf: Reuters

Danimarka geçen hafta Covid-19 tebirlerini kontrollü olarak gevşetti.

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‘Corona pasaportu‘ sistemiyle restoran, bar, kafe ve müzelere girişte müşteriler hükümet onaylı bir belge veya uygulama aracılığıyla aşı yaptırdığını, hastalığı geçirdiğini ya da son 72 saatte negatif çıktığını göstermekle yükümlü.

Başkent Kopenhag’da bir bar müşterilerini içeri almadan test yapıyor ve yaklaşık yarım saat süren test sonucunu beklerken dışarıda bira ikram ediyor.

Warpigs Brewpub’da yaklaşık 25 dolar karşılığında test yaptırabiliyor. Negatif çıkarsa içeri girip içmeye devam edebiliyor.

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Danimarka’da ücretsiz Covid-19 testi yapılıyor ancak bardaki müşteriler sıra beklememek için bu ücretli hizmetten faydalandığını anlattı.