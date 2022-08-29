Barcelonalı Aubameyang’ın evine silahlı soyguncular girdi: Dövüp ellerini bağladılar

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Pierre Emerick Aubameyang’ın evine silahlı soyguncular girdi. Soyguncular, futbolcuyla eşinin ellerini bağlayıp evi soydu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Katalan basınından aktardığına göre, 33 yaşındaki Aubameyang’ın evi silahlı dört kişi tarafından soyuldu.

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, geceyarısı saat 01:00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang’la eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık bir saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ama Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadığını yazdı.

İspanya’da futbolcuların evine geçişte de hırsız girmiş, Jordi Alba ve Kevin Boateng’in de evleri soyulmuştu.