Bankacılık endeksindeki yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi bugün de yükselişte. Endeks, 13:12 itibariyle yüzde 5,08 yukarıda.
Son birkaç haftadır satış baskısı altında olan borsa, bankacılık endeksinin hızlı yükselişiyle dün günü yukarıda kapattı. Endeks dün son üç saatte yüzde yaklaşık yüzde 8 yükseldi.
Bankacılık endeksi, bugün de yükselişini sürdürüyor. Gün içinde yükseliş yüzde 6’yı aştı. Saat 13:12 itibariyle bankacılık endeksteki yükseliş yüzde 5,08 seviyesinde.
Uzmanlara göre, 4600 ve 4700 seviyeleri direnç, 4500 puansa destek konumunda bulunuyor.