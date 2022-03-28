Banka genel müdürlükleri, KKM’de vade yenilensin diye telefona sarılmış

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında ilk vadenin dolmasının ardından banka genel müdürlüklerinin vadenin yenilenmesi için mudilere telefon etmeye başladığı bildirildi.

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Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına KKM’yi devreye almıştı.

Vatandaşların çoğunlukla üç aylık vadeyi tercih ettiği sistemde ilk vade geçen hafta dolarken ilk ödemeler de başlamıştı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre bankacılık kaynakları TL mevduatını KKM’ye çeviren çoğu mudinin yeniden üç aylık vadeyle sisteme katıldığını belirtti.

Kaynaklar döviz mevduatından KKM’ye dönüşte vade yenilemeninse sınırlı kaldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KKM’nin 22 Mart itibariyle 591 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, sistemin yabancı paranın mevduat içindeki payını 10 puan azalttığını açıklamıştı.

Tartışmalar ve maliyet

Kur korumalı mevduatlar özellikle Türkiye’nin hazinesi üzerinde ağır yük yaratacağı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.

Muhalefet KKM’yi yoksuldan zengine servet transferi olarak görüyor.

Ayrıca sistemin ne kadar maliyet yaratacağına ilişkin bir resmi veri de ortada yok.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KKM’nin maliyetinin açıklanmasının ülkeye zarar vereceği görüşünde.

Bankacılık kaynakları ilk üç aylık vadeleri dolan KKM’lerin hazineye 12-14 milyar TL maliyet çıkaracağını hesaplıyor.

Bu rakamın çok daha fazla olacağı görüşünde olan ekonomistler de var.