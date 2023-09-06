Ballon d’Or adayları açıklandı: İlkay Gündoğan da listede

Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün 2023 adayları belli oldu.

Fotoğraf: AA

France Football dergisi tarafından 1956’dan beri dağıtılan Ballon d’Or ödülü için adayların açıklandığı listede; İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da yer aldı.

Listede, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’te forma giyen Fenerbahçe’nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen ve bu ödülü 5 kez kazanan Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2003’ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı.

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy’nin 10 kişilik kısa listesinde yer buldu.

Ballon d’Or’un 2023 yılı adayları şöyle: