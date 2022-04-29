Balkondan düşünce çenesi kırılan yavru kedi ‘Tokyo’ ameliyat edildi

Sivas’ta 5’inci kattan düşerek çenesi kırılan yavru kedi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Fotoğraflar: AA

SCÜ’nün açıklamasına göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Eren Özdal’a ait 3,5 aylık ‘Tokyo’ isimli ‘Scottish Fold’ cinsi kedi, balkondan beton zemine düştü.

Özdal’ın veterinere götürdüğü kedinin çenesinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

Tokyo, dört günlük rutin takibin ardından ameliyat için SCÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü ve genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. İlker Şen tarafından ameliyat edildi. İki saat süren operasyonla çenesindeki kırıklar tedavi edildi.

Şen, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda her şey yolunda, çeneyi yeniden toparladık. İnşallah 1,5 ay sonra yeniden sağlığına kavuşmuş olacak.” ifadesini kullandı.