Balıkesir'deki patlamada 10 gözaltı

Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü patlamada 10 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrika patlamıştı. Olayda 11 kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapıldığını söyledi.

Tunç’un açıklaması şöyle:

* Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları, özellikle tahkikatlar bakımından harekete geçti. Hem idari hem adli yönden soruşturmalar başladı. Kazanın nedeniyle ilgili şu anda araştırma yapılıyor. Adli soruşturma kapsamında bir başsavcımız sürekli soruşturmanın başında. Bir başsavcı vekilimiz ve dört savcımızla beraber soruşturmayı yürütüyorlar.

* Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan yedi kişilik bilirkişi, şu anda incelemelerini sürdürüyorlar ve bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırlayacaklardır. Tabii ki adli soruşturma kapsamında, bu patlamanın nedeni ve buna neden olan kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda bu elbette ki belli olacak. Bu kapsamda da şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada, patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci, şu anda devam ediyor. Orada özellikle o kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişiler, düşünülen kişilerle ilgili olarak.

* Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak, 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Soruşturma, tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor. Elbette ki bu kazada sorumluluğu olanlar, adli tahkikat neticesinde belli olacak ve buna göre de yargı süreci devam edecektir.