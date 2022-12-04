Balıkesir’deki bir evde yangın: Yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

20 yıldır az çok iyi olan ne varsa sahiplenip, olumsuz tek bir gelişmenin sorumluluğunu almamak, kazaları fıtrat ve kadere, pahalılığı marketlere, enflasyonu lobilere, tüm başarısızlıkları muhayyel ‘iç ve dış güçlere’ yıkmak ve bu akıl fikir almaz tutumu seçmenine kabul ettirebilmek, hakikaten takdire şayan.