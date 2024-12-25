Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı: Sekizi ağır 26 yaralı

Balıkesir’de okul servisiyle tır çarpıştı, sekizi ağır 26 kişi yaralandı.

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Merkez Pamukçu mevkisinde kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sekiz öğrencinin durumları ağır.

Serviste 27’si öğrenci toplam 29 yolcu bulunuyordu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X’ten duruma ilişkin şu bilgiyi verdi:

“İlk belirlemelere göre sekiz öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”

Öte yandan sürücülerin kimliği ile araçların plakaları henüz öğrenilemedi.