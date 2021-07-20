Balıkesir’de kadın cinayeti: Boşanmak isteyen kadın kocası tarafından öldürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşinden ayrılmak isteyen kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
AA’nın aktardığına göre Levent Mahallesi Palmiye Sokak’ta, C.K. (46), bir süredir ayrı yaşadığı eşi K.K’nın (39) evine gitti.
Burada C.K, K.K’yi boğazından bıçakladı.
Olayın ardından kendisini polise ihbar eden C.K, söz konusu adrese gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.