Balıkesir’de kadın cinayeti: Boşanmak isteyen kadın kocası tarafından öldürüldü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yaptığı açıklamada, pandeminin ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanın yalnızca yüzde ikisinin temiz enerjiye harcandığını, bu nedenle karbon emisyonlarının 2023 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını söyledi.