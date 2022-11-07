Balıkçının kalbi oltanın ucunda atar: Cem Araptarlı’nın objektifinden İstanbul Balıkçıları

Sanatçı Hasan Cem Araptarlı’nın ‘İstanbul Balıkçıları’ adlı fotoğraf sergisi 3-18 Aralık tarihleri arasında Bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor.

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Araptarlı ‘İstanbul Balıkçıları’yla, İstanbul Boğazı’nın olta balıkçılarının gündelik yaşamını gözler önüne sererken, uluslararası deniz trafiğinin hareketli sularında ayakta kalmaya çabalayan bir avuç insanın hikayesinden de kesitler sunuyor.

Çekimleri beş yıl süren bu çalışmanın daha önce yapılmış bir örneği olmadığı biliniyor.

Giderek artan boğaz trafiği ve çevresel koşulların etkisi boğazda balık neslinin tükenmesine yol açarken küçük balıkçı tekneleri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

İlerleyen yıllarda belki de sadece fotoğraflarla hafızalarımızda yer bulacak olan bu küçük ekmek tekneleri, sanatçıya göre İstanbul’un en önemli sembollerinden biri.

Şehrin uğultusunun suya düşmesiyle çekimlere başlayan sanatçı bu çalışmasını, ‘bir avuç insanın suyun üzerinde verdiği hayat mücadelesinin görsel anlatımı’ olarak tanımlıyor.

Her geçen gün şartları daha da zorlaşan, dünya düzeninin çarkları arasında yaşamını sürdürmeye çalışan insanların sudan yansıyan hikayelerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Araptarlı duygularını şu sözlerle anlatıyor:

“Bu bir avuç balıkçının suyun üzerindeki mücadelesinin fotoğrafları bir yanıyla; acımasız dünya düzeninin çarkları arasında hayatta kalma mücadelesi veren modern insanın hikayesinin sudan yansımaları… Diğer bir yanıyla da; özgürlüğe, hayallere ve biricik İstanbul’un rengarenk güzelliklerine aralanan bir nefes alma penceresi…”

3 Aralık’ta açılışı gerçekleşecek olan serginin metinleri ise yazar Figen Şakacı’nın kaleminden.

Hasan Cem Araptarlı

Hasan Cem Araptarlı hakkında

20 Ağustos 1975 yılında İstanbu’da doğdu. 2014 yılından beri fotoğrafla profesyonel olarak ilgileniyor. Modern dünya sisteminin bize sunduğu hayatın karmaşası, yabancılaşan insan, yalnızlık, mutluluk, özgürlük gibi konular, fotoğraflarıyla anlatmayı seçtiği temaların başında geliyor.