Balık tezgahlarını fırtına vurdu: Hamsinin kilosu, palamudun tanesi 40 lira

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu fırtına engeline takıldı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken fiyatı da katlandı.

DHA’ya konuşan Sinoplu balıkçı İsmail Değer, Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle teknelerin av yapamadıklarını dile getirdi.

Değer şunları söyledi: “Fırtına bir haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor. Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 liraya sattığımız palamutları bugün 40 liraya satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok.”

Balık almaya gelen Selim Değer ise şunları ifade etti: “Şu anda balıklar yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 lira. İleride balık bollaştığında fiyatlar daha da düşecek.”