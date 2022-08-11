Balı fazla kaçıran boz ayı kendinden geçti

Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı veteriner hekime teslim etti.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını düşünen çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark edip yanına yaklaştı. Ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veterinere götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ayının sarhoşluğu andıran halleri kısa sürede viral olurken, sağlık durumunun iyi olduğu bir iki gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.