Bakımevi sakinleri nü modelle çizim yaptı

Britanya’da bir bakım evinde kalan kadınlar çıplak erkek modelle çizim dersi yaptı.

Fotoğraflar: PA

Kingston Vale bölgesindeki Sherwood Grange bakımevi sakinlerinin isteği üzerine çizim derslerinde nü (çıplak) model çağırıldı. ‘Hoş, yakışıklı bir erkek‘ talep eden kadınlar ders sonrası etkinlikten memnun kalmış görünüyordu.

Görüşleri sorulan Mollie Wheeldon “Farklı bir şey yapmak çok eğlenceliydi, sakinleştirici bir aktiviteydi” yanıtını verdi.

Çizim dersinin karelerinde bir gözünü kapatarak modeline odaklananlardan da anlaşılacağı üzere bakımevi sakinleri çizimlerini çok ciddiye aldı.

Bakımevinin müdürü Kristina Jacunskiene hafızalara kazınacak bir gün olduğunu söyleyerek “Bakımevimizde amacımız insanlara daha bağımsız ve doyurcu bir hayat yaşamaları için yardımcı olmak. Bugün de bunun için sıra dışı bir şey yaparak hafızalara kazınacak bir deneyim yarattık” dedi.