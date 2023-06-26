Bakanlıktan ‘Körfez’e varlık satışı’ iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu’ndaki Türk Hava Yolları, BOTAŞ ve Türk Telekom’un Körfez sermayesine satılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Cumhuriyet’e konuşan Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe gelirlerini arttırmak için çalışmalar yaptığını ve Varlık Fonu’ndaki bazı şirketlerin satışının analiz edildiğini iddia ederek şunları kaydetmişti: “Türk Hava Yolları’nın bir kısmı, BOTAŞ, Türk Telekom gibi Varlık Fonu’nda bulunan şirketlerin bir kısmının satışı söz konusu olabilir. Ancak ABD, Avruğa Birliği ve Japon sermayesinin bu güvensizlik ortamında bu şirketlere talip olması zor görünüyor. Bu da satışların Ortadoğu ülkelerine yapılacağını gösteriyor.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve ‘bilinçli bir yalan haber’ olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir” denildi.