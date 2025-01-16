Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin lira ceza: Kanalizasyon suyu denize döküldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kanalizasyon suyu ve gıda atığı döktüğü gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası kesti.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Kuleli Mahallesi’nde denize atık su deşarjı olduğu ihbarı yapıldı.

Söz konusu ihbar üzerine bakanlık inceleme başlattı:

“Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu’na istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulanmıştır.”