Üsküdar'da kanalizasyon denize aktı: 'Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor'

Üsküdar’da Kuleli Caddesi’ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon denize aktı.

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Suyun İstanbul Boğazı’na aktığı noktada çevre kirliliği oluştu. Kanalizasyonun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

Çevre sakinlerinden Yücel Kalyoncu, kanalizasyonun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.

Bazı zamanlar lağımın denize aktığını belirten Kalyoncu şunları söyledi: “Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor.”

Kalyoncu, durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak şunları ekledi:

“Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu.

Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar.”

Çevre Bakanlığı’ndan inceleme

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Bakanlığın X hesabındaki açıklama şöyle:

“İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir.

Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.”