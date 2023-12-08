Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, oğlunu istismar etmekle suçlanan diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç’a ilişkin açıklama geldi.

Ender Saraç. (AA)

Saraç, 10 yıllık eşi Benan Saraç’tan şiddet gördüğünü öne sürmüş ve bir ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Benan Saraç’sa psikolojik şiddete uğradığını söylemişti.

Muhammed Yakut isimli kullanıcıysa Saraç’ın sekizinci sınıfa giden oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüştü. Saraç’sa iftiraya uğradığını savunmuş ve boşanma sürecindeki eşini ‘oğlunu alet etmek’le suçlamıştı.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, “Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir” dendi.

Açıklamada ayrıca ‘çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulduğu’ kaydedildi.