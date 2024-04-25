Bakanlık tekmelenen çocuk için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan kutlamaları sırasında tekmelenen çocuğun davasına müdahil olacak.
Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3’üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.’ye tekmelemişti.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki gelmişti.
Talha Ş.’nin ailesi şikayetçi oldu Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANKA’nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine bakanlık ekipleri harekete geçti.
Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de bakanlık tarafından psikososyal destek verilecek.
Ayrıca bakanlık davaya da müdahil olacak.