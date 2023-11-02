Bakanlık ‘köy ağası’nın sistematik istismarına uğrayan çocuğu korumaya aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir kız çocuğunu iki yıl istismar eden ‘köy ağası’na karşı harekete geçti.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Sistematik istismarı BirGün’den Mustafa Bildircin bildirmişti. Şanlıurfa’da muhtarlık yapan ve çevresinde ‘köy ağası’ olarak bilinen 70 yaşındaki Nihat Y’nin maddi zorluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı belirtilmişti.

İddiaya göre mahkeme, “Erkekliğim bitti” savunmasıyla suçlamaları reddeden Nihat Y’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Konuya dair bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlığın yazılı açıklamasında “Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir” dendi.

Olay hakkında bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”