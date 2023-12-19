Bakanlık İstanbul’da ‘kısa sürede’ 750 bin konutu dönüştürmek istiyormuş

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da ‘Yarısı Bizden Kampanyası’yla ‘kısa sürede’ 750 bine yakın konutu dönüştüreceklerini söyledi.

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Özhaseki, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin konuştu. AA’nın haberine göre Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Özhaseki’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Şu anda ülkemizde 500’ün üzerinde hala hareketli fay hattı var. Hiçbir yerde ‘Biz güvendeyiz, bir şey olmaz devam et’ diyemeyiz. Bu bizim tarihsel borcumuz, sorumluluğumuz.

*Şu anda hala 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evinden dışarıda yaşıyor. Ya konteynerde yaşıyor ya da kira parası veriyor. Eğer ülkemizi seviyorsak, İstanbul depremi öncesinde ne gerekiyorsa onu yapmalıyız.

Evlerin teslim tarihi

*(Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde) 207 bin civarında konutun inşaatına başladı. Deprem Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi; köy evlerini çelikten yapın. O tavsiyeye uyarak şu anda 50 bin civarındaki köy evimizin ihalesi yapıldı.

*İnşaatına başladığımız betonarme evleri bir yıl içerisinde çelikten yaptığımız köy evlerimizi de 6-8 ay gibi bir süre içerisinde teslim edeceğiz.

İstanbul için yol haritası

*Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul’da 2012’den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümüyse sürüyor.

*İstanbul’da ‘Yarısı Bizden Kampanyası’yla de 350 bin yakın konutu da değiştirmiş olacağız. Kampanyaya müracaat eden 1 milyondan fazla vatandaşımız var. Yüzde yüz anlaşmış binadakilerin tamamı bir araya gelerek “Evet biz konutumuzu, binamızı yıkıp yapmak istiyoruz” diyen vatandaş sayısı 70 bin civarında. Önce onlardan başlayacağız.

*Sonra yüzde 50’yi geçen 158 bin civarında vatandaşımız var. Onlara da diyeceğiz ki “Kendi aranızda lütfen toplantılar yapın. Yüzde yüze çıkın, gelin sizin de dönüşümünüze başlayalım.” Aynı deprem bölgesinde yaptığımız yardımlar gibi benzer bir yardım usulüyle de İstanbul’da ‘Yarısı Bizden Kampanyası’nı devam ettirmiş olacağız. Böyle olunca çok kısa bir süre içerisinde neredeyse 750 bine yakın bir konutu değiştirmiş, dönüştürmüş olacağız.