Bakanlık fiyat manipülasyonuna karşı: 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması başlıyor

Taşınmaz değerlerinin adil şekilde belirlenmesi amacıyla ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulaması başlatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ ve ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulaması kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacak.

Uygulama 2026’nın ilk çeyreğine kadar İstanbul’da 2027 ortasına kadarsa 81 ilde devreye girecek.

Vatandaşlar yapacakları yatırımlara dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.

Satış fiyatı manipülasyonlarının önüne geçmeyi amaçlayan uygulama hakkında bilinmesi gerekenler şunlar:

*‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

*Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak.

*‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuluyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.

*Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor.

*Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek, binaya ilişkin tüm bilgilerin tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanacak.

*Parsel-bina- bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak.

*Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.

*Yine proje kapsamında idari birimde (mahalle/ilçe/il) demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna birçok farklı analizler yapılabilecek.

*Bu analizler sonucunda; eğitim-sağlık-ulaşım gibi kamu ve özel sektör yatırımlarının arz talep, verimlilik analizlerinin yapılabilmesine de imkan sağlanacak.