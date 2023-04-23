Bakanların ve Erdoğan’ın seçim karnesi: Camide miting, bakanlıkta aday toplantısı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, AKP’nin milletvekili adaylarının ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın kamu kurumlarının imkanlarını kullanarak yaptığı seçim çalışmaları ve camilerde yapılan mitingler dikkat çekiyor. Diken son günlerde artış gösteren bu olayları derledi.
Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcısına milletvekili adayı olarak listelerde yer vermişti. Bakanların kamu görevlisi olduğu ve bu nedenle aday olmaları için görevlerinden istifa etmeleri gerekliliğine dair muhalefetin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurular ise reddedilmişti. YSK, başvurunun reddine gerekçe olarak bakanların kamu görevlisi olmadığını belirtmişti.
Öte yandan aday gösterilen bakanlar ve seçim yasaklarından muaf olan mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu kaynakları ile yaptıkları mitingler dikkat çekiyor.
11 Nisan 2023: Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından Şanlıurfa’dan aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin Şanlıurfa adayları ile Adalet Bakanlığı’nda toplantı yaptı. Bakanlık bahçesindeki TOGG ile de poz veren adayların fotoğraflarını Bozdağ kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bozdağ paylaşımına “14 Mayıs seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik” notunu düştü.
14 Nisan 2023: Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Diyarbakır’da bir cami açılışında miting düzenledi. Mitinge dönüşen açılışta caminin giriş kapısına üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının ve AKP’nin logosunun yer aldığı pankart asıldı.
14 Nisan 2023: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yapacağı görüşmeye TOGG ile gitti. TOGG’un özel bire kargo uçağı ile Avusturya’ya götürüldüğü öğrenildi.
Nisan 2023: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, makam aracı olarak kullandığı TOGG ile aday gösterildiği Ordu’da seçim çalışmalarına katıldı. Özer, birçok okula bakan sıfatı ile ziyaretler düzenledi. Özer aynı zamanda valiliğe de seçim çalışmaları için gittiği Ordu’da ziyarette bulundu. Tüm bu ziyaretleri makam araçları ile gerçekleştirdi. Bu araçlar arasında makam aracı olarak kullanılan TOGG da yer alıyordu. Özer’in kullandığı araçtaki plakanın bir başka araca ait olduğu sigorta kayıtlarından görünüyordu.
14 Nisan 2023: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, kendisine makam aracı olarak tahsis edilen TOGG marka araç ile seçim çalışmalarına katıldı. Araç 002 plakası taşıyordu.
20 Nisan 2023: İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim mitingi düzenlediği ve oy istediği Esenler’de konuşması sırasında aynı meydanda bulunan Yeşil Sol Parti standına tepki göstererek, “’Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok’ derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz. Hala özgürlük istiyorsunuz” dedi.
21 Nisan 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi’nin avlusunda miting düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, muhalefet için “‘Yuh’ yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı” dedi.
22 Nisan 2023: Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi Antalya’ya bu defa başka bir TOGG ile gitti. Seyahat ettiği TOGG da Çavuşoğlu’nun adına kayıtlı değildi.
23 Nisan 2023: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makam aracı olarak kendisine tahsis edilen ve zaman zaman 0015 ve 16 BRS 99 plaka ile kullandığı TOGG ile seçim gezilerine katılıyor. Sigorta kayıtlarına göre bir başka marka araca kayıtlı olan plakalı araç ile Bursa’da seçim gezilerine katıldı.