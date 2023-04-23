Bakanların ve Erdoğan’ın seçim karnesi: Camide miting, bakanlıkta aday toplantısı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, AKP’nin milletvekili adaylarının ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın kamu kurumlarının imkanlarını kullanarak yaptığı seçim çalışmaları ve camilerde yapılan mitingler dikkat çekiyor. Diken son günlerde artış gösteren bu olayları derledi.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcısına milletvekili adayı olarak listelerde yer vermişti. Bakanların kamu görevlisi olduğu ve bu nedenle aday olmaları için görevlerinden istifa etmeleri gerekliliğine dair muhalefetin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurular ise reddedilmişti. YSK, başvurunun reddine gerekçe olarak bakanların kamu görevlisi olmadığını belirtmişti.

Öte yandan aday gösterilen bakanlar ve seçim yasaklarından muaf olan mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu kaynakları ile yaptıkları mitingler dikkat çekiyor.

11 Nisan 2023: Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından Şanlıurfa’dan aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin Şanlıurfa adayları ile Adalet Bakanlığı’nda toplantı yaptı. Bakanlık bahçesindeki TOGG ile de poz veren adayların fotoğraflarını Bozdağ kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bozdağ paylaşımına “14 Mayıs seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik” notunu düştü.

14 Mayıs seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı arkadaşlarımız ile biraraya geldik.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde Ak Parti adayları olarak Şanlıurfa’mız için aşkla çalışacağız. pic.twitter.com/KtARbTmQiP — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 10, 2023

14 Nisan 2023: Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Diyarbakır’da bir cami açılışında miting düzenledi. Mitinge dönüşen açılışta caminin giriş kapısına üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının ve AKP’nin logosunun yer aldığı pankart asıldı.

14 Nisan 2023: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yapacağı görüşmeye TOGG ile gitti. TOGG’un özel bire kargo uçağı ile Avusturya’ya götürüldüğü öğrenildi.

Togg Viyana'da… 🚘



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile yapacağı görüşmeye Togg ile gitti.https://t.co/54Ez7wT9Vr pic.twitter.com/prRmYXYFRF — TRT HABER (@trthaber) April 14, 2023

Nisan 2023: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, makam aracı olarak kullandığı TOGG ile aday gösterildiği Ordu’da seçim çalışmalarına katıldı. Özer, birçok okula bakan sıfatı ile ziyaretler düzenledi. Özer aynı zamanda valiliğe de seçim çalışmaları için gittiği Ordu’da ziyarette bulundu. Tüm bu ziyaretleri makam araçları ile gerçekleştirdi. Bu araçlar arasında makam aracı olarak kullanılan TOGG da yer alıyordu. Özer’in kullandığı araçtaki plakanın bir başka araca ait olduğu sigorta kayıtlarından görünüyordu.

TOGG, Ordulu hemşerilerimizle buluştu.



Nice millî gururlar yaşayacağımız yepyeni projelerle Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz. 🚘🇹🇷 pic.twitter.com/XALlviPSrW — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 18, 2023

14 Nisan 2023: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, kendisine makam aracı olarak tahsis edilen TOGG marka araç ile seçim çalışmalarına katıldı. Araç 002 plakası taşıyordu.

SEÇİM STARTINI TOGG İLE VERDİ



Ankara'dan milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay seçim startını verdi. Esnaf ziyaretinde bulunan Fuat Oktay makam aracı olarak Togg kullandı. Oktay'ın, Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlara da bir müjdesi vardı. pic.twitter.com/FaYY10unFT — 24 TV (@yirmidorttv) April 13, 2023

20 Nisan 2023: İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim mitingi düzenlediği ve oy istediği Esenler’de konuşması sırasında aynı meydanda bulunan Yeşil Sol Parti standına tepki göstererek, “’Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok’ derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz. Hala özgürlük istiyorsunuz” dedi.

21 Nisan 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi’nin avlusunda miting düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, muhalefet için “‘Yuh’ yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı” dedi.

22 Nisan 2023: Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi Antalya’ya bu defa başka bir TOGG ile gitti. Seyahat ettiği TOGG da Çavuşoğlu’nun adına kayıtlı değildi.

Antalya- Konya arasını 2 saat kısaltacak olan İbradı/ Demir Kapı Tüneli’ni Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu )

yerli ve milli gururumuz TOGG ile geçti. pic.twitter.com/ecJVbbWFU5 — Ali Çetin (@alicetin_07) April 22, 2023

23 Nisan 2023: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makam aracı olarak kendisine tahsis edilen ve zaman zaman 0015 ve 16 BRS 99 plaka ile kullandığı TOGG ile seçim gezilerine katılıyor. Sigorta kayıtlarına göre bir başka marka araca kayıtlı olan plakalı araç ile Bursa’da seçim gezilerine katıldı.