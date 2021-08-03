Bakanlardan ‘durum değerlendirmesi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili ‘durum değerlendirmesi‘ yaptı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde konuşan Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve yangınların 152’sinin söndürüldüğünü söyledi.

Bakanın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Özellikle Manavgat’ın batı tarafında çok yakın bir saatte iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler ve oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber.

*Beş ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda.

*Milas’taki yangın hala ciddiyetini koruyor ve çok yakın takip ediyoruz ve Yılanlı yangını var. Manisa Salihli’de devam eden yangın var.

*Denizli güneyinde bir yangın devam ediyor ama Denizli’de dün çıkan yangını kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta Sütçüler’de öğle saatlerinde çok iyi doğru giden yangın şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda.

*Hava sıcaklığında bugün Marmaris’te 45,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988’de 45,2 olarak ölçülmüştü.

Soylu: Muğla’da 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik

Süleyman Soylu, Pakdemirli’yle Marmaris’teki öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

*Jandarma helikopterlerinin teknik cihazı yok. Bizdeki beş su alan sepeti, bageti Orman Bakanlığı’na vermiştik zaten daha önce. Türkiye’de baget yok. Türkiye’de suyu taşıyan bambi yok. Netice itibarıyla birçok ülkeden bulmaya çalıştık. Şu ana kadar da dört tane bulduk. Artı yine bir ülkeden üç tane daha bulduk.

*Muğla’da 28 kırsal mahallede toplam 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik.

*Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu: Antalya’da 19 noktada yangın başladı, 14’ü kontrol altına alındı

Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

“Antalya’da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı” diyen Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bugünkü müdahaleyle Manavgat’taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.

*Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı. Demirciler bölgesinde devam ediyor.

*Yarın Ukrayna’dan dört tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek.

Kurum: Antalya’da 48 mahalle etkilendi

Bakan Kurum ise şunları söyledi:

*Herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya’da ne Muğla’da ne Marmaris’te ne de Bodrum’da imara açmayacağız.

*(Antalya’daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu.

Karaismailoğlu: Yangının bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

*Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz.

*Belli noktalarda büyük bir afet var. Belli noktalarda olayı kontrol altına aldık, devam eden yerler var, yeni başlayan yerler olabiliyor.

* Sıcaklıkların 45 derecelere kadar yükselmesi, nemin yok denecek kadar az olması nedeniyle mücadele zorlaşabiliyor.