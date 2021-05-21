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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlara ‘Soylu’yu soran AA muhabirine ‘FETÖ’ damgası gecikmedi

İki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ soran Anadolu Ajansı muhabirinin ‘FETÖ iltisakı’ saptandı bile.

Musab Turan adlı muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

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Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.

https://twitter.com/Ankara_06_06/status/1395786101042958343

Benzer paylaşımlar başka hesaplardan da yapıldı.

https://twitter.com/Ankara_06_06/status/1395785772511412228

Habere, çektiği videolarla ‘ortalığı karıştıran’ organize suç örgütü lideri Sedat Peker de kayıtsız kalmadı.

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Sorunun arkasında başka hesaplar arayanlar da var…

AA muhabiri, bakanlara Soylu’yu sordu; kimse kulaklarına inanamadı

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Gezi’ye ‘torba dava’: Kavala’nın tutukluluğu devam

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

Şöyle hafifçe kaykılarak…

Sembolik değeri olan o ‘kaykılma’, yalnızca bedenin görünümüyle ilgili bir hal değil, devasa cüssesiyle hayatlarımızın orta yerine ‘çöken’ bir zihniyet ve üslup.