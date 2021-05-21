Bakanlara ‘Soylu’yu soran AA muhabirine ‘FETÖ’ damgası gecikmedi

İki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ soran Anadolu Ajansı muhabirinin ‘FETÖ iltisakı’ saptandı bile.

Musab Turan adlı muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

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Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.

Devlet’in ajansı AA’ya sızan Musab Turan’ın dostları bunlar. İddiaya göre yakın akrabası da FETÖ’den ihraç ama sorun başka! Esas soru: Bunca Vatansever ve Yetenekli insanımız iş ararken, bu kişiliksiz ve vasıfsız intihar komandolarını Devlet’e kimler, ne amaçla dolduruyorlar? pic.twitter.com/28jnWCGu7L — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) May 21, 2021

AA muhabiri Musab Turan’ın FETÖ ile ya da diğer istihbarat şebekeleri ile ilişkisine iyi bakmak gerek.

Zira bu olay hiç de normal bir olay deği..

Bana bildiri dağıtan savcıları hatırlattı. Size neyi hatırlattı? — Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi) May 21, 2021

Bu AA muhabiri denilen kripto ile ilgili yazdıklarım sebebiyle FETÖ’cü hesapların saldırıya geçmesi kanaatimi iyice pekiştirdi.

Böyleleri daha çok çıkacak.TRT ve AA’da bol miktarda var bu kamikaze modellerden.Yargıda da.

Hükümet, TRT ve AA’yı terör örgütünden tamamen temizlemeli. — Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) May 21, 2021

Bekir Pakdemirli ve Mustafa Varank’a fanatik siyasetçi ağzıyla güya soru soran Musab Turan bol bol politik yorum katarak nutuk çekti. Bakanlar edeplerini bozmadan cevap verdi bu terbiyesize.

Ve iletilen bir bilgi:

kardeşi FETÖ soruşturmasından tutuklu ve halen cezaevinde. — Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) May 21, 2021

https://twitter.com/Ankara_06_06/status/1395786101042958343

Benzer paylaşımlar başka hesaplardan da yapıldı.

https://twitter.com/Ankara_06_06/status/1395785772511412228

Söz konusu AA muhabirinin abisinin daha önce Polis olduğu ve KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. https://t.co/sN0KG0fkr4 — Burak Doğan (@doganburak29) May 21, 2021

Habere, çektiği videolarla ‘ortalığı karıştıran’ organize suç örgütü lideri Sedat Peker de kayıtsız kalmadı.

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“Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler” pic.twitter.com/kunNKHQCOD — Sedat Peker (@sedat_peker) May 21, 2021

Sorunun arkasında başka hesaplar arayanlar da var…

Yeni bir oyun sahneleniyor.



Kirli bir oyun bu.



Bir o kadar da ucuz.



Adice bir kumpas.



Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız.



Türkiye, o eski Türkiye değil artık! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021

Bir AA muhabirinin çok üstlerin onayı,bilgisi ve talimatı olmadan 2 bakana "Adı şaibeler ile anılan Süleyman Soylu AKP'den daha mı büyük?" sorusunu sorması mümkün değildir.AA muhabiri kendisine "Taşere" edilen işi yapmış, bu soru ile Soylu'ya "Buraya kadar" denilmiştir… — Celal Eren Çelik (@yazparov) May 21, 2021

Devletin resmi haber kuruluşu AA'nın Genel Müdürü!

Muhabiriniz kimlerin elçisidir ki iki bakana bu devletin İçişleri Bakanı @suleymansoylu için "AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan küçük mü?"diye küstahça soru sorabiliyor!

Cevap ver!.. — Osman DİYADİN🇹🇷 (Fan) (@diyadinosman) May 21, 2021

Anadolu ajansı habercilik değil de propaganda bültenliği yaptığı için, muhabirlerinin herhangi bir eleştirel sorusu da gazetecilik maksatlı değil, iktidar içi kliklerin güç mücadelesinin bir ürünüdür. — Katre (@merdumgiris) May 21, 2021

Soylu aleyhine soru soran AA Muhabiri Musab Turan gücünü kimden alıyor?



Geçen ay aniden göreve gelen AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tanıyalım:

Kartal İmam Hatip mezunu.

Sabah gazetesinde çalıştı.

Serhat Albayrak'a yakın bir isim.

Daily Sabah'ı kurdu. pic.twitter.com/dqqCjGr8Mo — Orhan Pamukov (@agahpamukov) May 21, 2021

Bu soruyu soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan

Bi şeyler olduğu kesin… pic.twitter.com/1X0e1ZXxKn — Gökhan Özbek (@gokhanozbek) May 21, 2021