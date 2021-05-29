Bakan yardımcısı duyurdu: Astronot seçimi yakında başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, astronot adaylarının seçimini yakın bir gelecekte yapmayı planladıklarını duyurdu.

Kacır, 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu’nda, Milli Uzay Programı’na ilişkin bilgiler verdi.

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2023’te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Kacır, 2028’de ise Ay’a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kacır, astronot seçmelerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz.”

Aynı sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın bu alandaki hedeflerin büyütüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Demir, söz konusu program için “Bu yolculuk Türkiye’nin yolculuğu” dedi.