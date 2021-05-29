Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan yardımcısı duyurdu: Astronot seçimi yakında başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, astronot adaylarının seçimini yakın bir gelecekte yapmayı planladıklarını duyurdu.

Kacır, 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu’nda, Milli Uzay Programı’na ilişkin bilgiler verdi.

Reklam

2023’te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Kacır, 2028’de ise Ay’a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kacır, astronot seçmelerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz.”

Aynı sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın bu alandaki hedeflerin büyütüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Demir, söz konusu program için “Bu yolculuk Türkiye’nin yolculuğu” dedi.

Reklam

Bahçeli’den ‘Türk astronot’a isim önerisi: Cacabey

Erdoğan: 2023 sonunda Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz

SON HABERLER

Ekonomik krizden kurtuluş reçetesi: ‘Türkiye’nin önü erken seçimle açılır’

Ekonominin temel göstergelerinde bir süredir devam eden kötü gidiş, beklentileri de olumsuz yönde etkilerken, bugün açıklanan ekonomik güven endeksinde dokuz ayın en düşük seviyesine gelindi. Kamuoyunun ekonominin gidişatı açısından adeta referans kabul ettiği dolar/TL kurundaysa 8,61’le tarihin en yüksek seviyesi görüldü. Ekonomi yönetiminden gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalarsa çalkantıyı dindirmeye yetmiyor. Çözüm yollarını, Merkez Bankası’nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Diken’e anlattı.

Atilla Peker: Adalı dağlarda gezen terörist gibi anlatılmıştı

1996’da Özel Harekat’çı Korkut Eken’le birlikte gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmek için Kıbrıs’a gittiklerini anlatan Atilla Peker, “Kutlu Adalı’yı öldürmek için gittiğimi biliyordum. Bana, Kutlu Adalı dağlarda gezen PKK’lı terörist gibi anlatılmıştı” dedi.