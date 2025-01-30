Bakan Uraloğlu 'iddialı': Eşitlik rüzgarlarının estiği bir Türkiye inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Eşitlik rüzgarlarının estiği bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Uraloğlu, İstanbul’da ‘Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı’nda konuştu.

Ulaşım sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayan Uraloğlu şunları söyledi:

* Bakanlık olarak ulaşım sektöründe kadınların istihdamını artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Dünya Bankası destekli Türkiye raylı lojistik iyileştirme projesi kapsamında üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programlarını geliştirdik destekledik.

* 2020’de yalnızca 20 kişilik bir hedefle başlatılan bu programda bugüne kadar yaklaşık 200 kadın öğrenciye staj imkanı sağladık. Geliştirilmiş staj programıyla kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı da hedefliyoruz.

* Kadınların sektöre daha güçlü katılımını teşvik etmek hem sektörü hem de toplumumuzu daha ileriye taşıyacaktır. 26 Kasım Dünya Şoförler gününde kadın sürücülerle gerçekleştirdiğimiz toplantılar, bu dönüşümün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

* Artık kadın şoförler birer istisna değil, sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çünkü bizler kadınları, sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin de en büyük değeri olarak görüyoruz.

* Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi asla mümkün olmayacaktır. Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve daha güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına da katkı sağlayacaklardır.

* Başlattığımız staj seferberliği kapsamında denizcilik bölümlerinde okuyan kız öğrenciler için bugüne kadar toplam 148 staj fırsatı sunduk. 2025 için de kız öğrencilerimizin uzun staj planlamalarını tamamladık.

* Ayrıca uluslararası alanlarda, denizcilik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden programlara aktif destek vermekteyiz. Ulaşım özgürlük demektir, bağımsızlık demektir. Hayata katılım demektir. Bu bağımsızlığı ve katılımı tüm bireylerimiz için eşit ölçüde sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

* Böylece geleceğe yolculukta kadınların da erkeklerle omuz omuza çalıştığı, eşitlik rüzgarlarının estiği bir Türkiye inşa edeceğiz.