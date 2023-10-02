Bakan tazminat meselesine girmedi: Kuzey Irak’tan petrol ithalatı yeniden başlıyor

Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının bu hafta içinde yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Türkiye merkezi yönetimi baypas ederek Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (KBY) petrol satın aldığı için Türkiye’yi 1,4 milyar dolar tazminata mahkum edilmişti.

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Türkiye tazminata mahkum edilmişti

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, KBY’nin merkezi yönetimi baypas ederek Türkiye’ye doğrudan petrol ihraç etmesiyle ilgili davada Irak’ı haklı bulmuştu. Mahkeme, satış yetkisi bulunmadığı halde KBY’den 2014 ile 2018 arasında satın aldığı petrol nedeniyle Türkiye’yi Bağdat yönetimine 1,4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Türkiye, tahkim süreci sonrası 25 Mart’ta Ceyhan limanına petrol ithalatını durdurmuştu. Irak hükümeti, 13 Mayıs’ta hattın yeniden açılması için Ankara’ya başvurmuş, ancak sonuç alamamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek” dedi.

Reuters’e konuşan bir yetkili, Türkiye’nin tahkim mahkemesinin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini belirtmişti.

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Irak, toplamda Türkiye’den 30 milyar dolar istiyor

Bakan tazminat meselesine değinmedi.

Aynı bağlamda açılmış, 2018’den bugüne kadarki dönem için bir dava daha var. Irak, toplamda Türkiye’den 30 milyar dolar istiyor.

Türkiye KBY’den günde ortalama 450 bin varil, Irak’tan ise günde 75 bin varil ham petrol ithal ediyordu.

Bütün olarak bakıldığında 2022 sonu itibariyle Türkiye petrol ve petrolyum ürünleri ithalatının yüzde 27’sini Irak’tan yapıyordu.