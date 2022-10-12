Bakan Nebati, ABD’de yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, JP Morgan tarafından ABD’de düzenlenen seminerde yatırımcılarla görüştü.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD’de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington’daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen “Yatırımcı Semineri”nde dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldik. pic.twitter.com/tPym05LmZl — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) October 12, 2022

Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldiklerini belirterek, “İşbirliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka’nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik” dedi.

‘Karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik’

İkili görüşmelerine mevkidaşı Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya gelerek devam ettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti: “NATO müttefikimiz ve en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik.”

Nebati, JP Morgan tarafından gerçekleştirilen yatırımcı seminerinde de dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, “Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti” dedi.