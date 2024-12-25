Bakan Memişoğlu: Suriye'ye sağlık konusunda her türlü desteği vereceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık konusunda Suriye’ye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Fotoğraf: AA

Suriye sağlık bakanıyla görüştüğünü belirten Memişoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sağlık konusunda her türlü desteği vereceğimizi ve yardım edeceğimizi kendilerine ilettik.

Çok memnun oldular. Onlar da bir an önce bu koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması için çalıştıklarını ve bizim de yardımıza çok memnun olacaklarını söylediler. Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır.”