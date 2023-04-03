Bakan Kurum’a göre deprem bölgesinde hayat normale döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hala iki milyon yurttaşın çadırlarda kaldığı deprem bölgesinde hayatın normale döndüğünü savundu.

Murat Kurum. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sarstığı 11 şehirde resmi verilere göre 50 bin 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yılda inşa edecekleri 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerinin sözünü verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, önceki hafta 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda barındığını açıklamıştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) depremler nedeniyle Türkiye’de 658 bin kişinin işsiz kaldığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Bakan Kurum, deprem bölgesinde hayatın normale döndüğünü savundu:

“Hamdolsun necip bir milletimiz var. Büyük bir millete sahibiz. Büyük bir lidere sahibiz. Liderimizin, cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Deprem bölgesindeydik. 11 ilimizde artık hayatlar normale dönmeye başladı. İnşallah kadim şehirlerimizi de tarihiyle kültürüyle demografisiyle buradaki ticaretiyle sanayisiyle ayağa kaldıracağız. Bu bizim boynumuzun borcu.”