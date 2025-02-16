Bakan Kurum: Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yle kendisinin tartıştığı iddiasına ilişkin “‘Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Murat Kurum ve Özgür Özel. Fotoğraflar: AA

Halk TV canlı yayında Özel şunları söylemişti:

“Abdurrahman Tutdere abisinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti, tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı.

Bir süre sonra, ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ denince bütün yardımlar kesildi Adıyaman’a. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi laf etmiş Abdurrahman.

Bunun üstüne bu bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, halkın arasında Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş ‘Sen bunu bana nasıl dersin’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış. Zor ayırmışlar.”

İddianın doğru olmadığını öne süren Kurum’sa şunları söyledi:

“Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.

İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, ‘Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.”