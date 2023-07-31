Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına: Hak aramak için sokağa gitmeyin, bana gelin!

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın ve öbür günkü iş bırakma eylemi öncesi sağlık çalışanlarına uzun bir mektup yazdı. Taleplerin ‘sokak’ yoluyla ifade edilmesini ‘yerinde’ bulmadığını söyleyen Koca, hak aramaları için kendini ve bakanlığı adres gösterdi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Sağlık alanında faaliyet gösteren 19 sendika ve iki aile hekimliği dernekleri federasyonunun katılımıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) 1 ve 2 Ağustos’ta, tüm yurtta iş bırakma kararı almıştı.

Yetkili sendikaların sorunlara çözüm bulmaktan uzak ve hatta mevcut durumun sorumlularından olduklarını düşünen sendika ve federasyonlar, birlikte hareket etme ve mücadeleyi büyütmeye karar vererek SABİM çatısı altında toplanmıştı.

İş bırakma eylemi, tüm basamaklardaki kamu hastaneleri ve ASM’lerde yapılacak. Hekim, ebe, hemşire, laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri, sosyal hizmet uzmanları ve tüm sağlık profesyonelinin tam gün yapacağı eylemde sadece acil sağlık hizmetleriyle hayati önem arz eden iş ve işlemler sürecek.

Eyleme saatler kala hekimlere SMS’le ulaşan mektubunda Koca, şunları dedi: “Bu dostane mektup, size doğru kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, doğru yerin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, doğru yöntemin ‘iletişim’ ve çözüm üretimine işte bu eksende şahsen katılım olduğu mesajını versin istiyorum.”

‘Gelin görüşelim’

Meslek örgütü Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), pek çok sendika ve derneğin görüşme talebine defalarca olumlu yanıt vermeyen Koca mektubunda, şöyle devam etti: “Bakanlığımın ilk döneminde yaptığımız gibi, konuların sahipleri ol‘arak yine, içinizden farklı yaklaşımlara sahip arkadaşlarla planlayıp, yüz yüze görüşelim. Sorundan ‘yeni sorun’ üretmeyi kazanım hanesinde görme yanılgısına düşenleri dikkatle uyaralım.”

‘İkinci Beyaz Reform dönemi’

‘Beyaz Reform’un ‘radikal çözümler ve köklü değişimler getirdiğini’ savunan Koca, şunları söyledi: “Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada ve sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform’un ikinci dönemidir. İkinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum.”

Mektubunda sorunların farkında olduklarını söyleyen Koca, şöyle devam etti: “Ülkemizin sağlık sistemi her profesyoneline ihtiyaç hisseden, bir kişinin boşluğunun diğer çalışanlar ve hastalarca hissedileceği bir sistemdir. Bu işleyişe karşı sorumsuzluk anlamına gelecek, hizmetimize zarar verici yönler içerebilecek tutum ve sistematik davranışların, ne bizce, ne de toplumca kabul edilir bulunması da mümkün değildir. Sağlık meslek grupları için yapılan iyileştirmelerin az çok farkında olunduğu için, kendini ‘sokak’ yoluyla ifade eden taleplerin ‘yerinde’ bulunmayacağı kanısındayım. Ve bu hatırlatmaları yapmaktan dolayı açıkçası üzüntü içindeyim. Hepimizin ortak yararlarını, sağlık hizmetinde düzenle sürekliliği esas alan kurallarımıza ise zaten bilindikleri için değinmiyorum. Kazanımların sorumlulukları artırdığı da zaten açıktır.”

Hekimler ‘greve devam’ dedi

Sağlık çalışanları Twitter’dan Koca’yı etiketleyerek yanıtlarını yolladı. Çoğunluk mektuba sitem ederek greve çıkacaklarını söyledi.

@drfahrettinkoca Mektup atmışsınız bana okudum duygulandım demiyecem yarın eylem var biliyorsunuz mektuba cevap verdim okuyun lütfen. Yarın eylemimiz ile ilgili basın açıklamalarından birine mutlaka bekliyoruz sizinde hakkınız önemli 🙂🙂🙂 Yani eylem devam edecek bilginize… pic.twitter.com/HRJXyM2RuG — Dr.Yusuf Eryazğan (@Dr_Yusuf_63) July 31, 2023

Eeee grevdeeeeennn greve mektup alıyorsak çooookkkkk kıymetli yanıtımız aşağıda sayın @drfahrettinkoca https://t.co/b9hXJcNTgc — ayşe çöl (@alikolikim) July 31, 2023

Değerli Sağlık Emekçileri

Patron bize hakkımız olanı mektup ile vermeyecek, sağlık emeğinin özgürleşmesini biz mücadele etmeden istemeyecek. Başka seçenek olmadığını biliyoruz

İşi bırakıp hakkımız olanı almalıyız! @sesgenelmerkezi @KESK1995 @drfahrettinkoca #işbırakıyoruz pic.twitter.com/GF87aciDc1 — SES İstanbul~Aksaray Şube (@SESAksaraySube) July 31, 2023

Mektup yazmış iki gözümün çiçeği…@drfahrettinkoca .Sağ olsun,ama biraz geç kalmış.1-2 Ağustos da iş bırakıyoruz. İyi niyetinden hiç şüphemiz yok sayın bakanın, buyursun bugün mektupta vaat ettiği şeyleri kamuoyu ile paylaşsın, taleplerimizi gerçekleştireceğini kamuoyuna sunsun. pic.twitter.com/xFSolhzU8m — özgür cengiz (@drozgurcengiz) July 31, 2023

Değerli hekim arkadaşım, Sayın Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca

Uzun ama pek bir şey söylemediğiniz mektubunuzu aldım, okudum. Aradığım cevapları bulamadım.

Mektubunuzda belirttiğinizin aksine sizinle olan tüm iletişim kanallarımız kapalı olduğu için size buradan yanıt vermeyi… pic.twitter.com/HEV3fDcumT — Serkan Yılmaz (@mdSerkan) July 31, 2023

Yine uzun uzun mektup yazmış. Daha izin hakkımız yok.

Ne emeğimizin ne sağlığın hakkini veriyor. Metin yazarına verdiğin paraya yazık. https://t.co/8GbIXHBNvV — Emrah Kırımlı (@EMRAHKIRIMLI) July 31, 2023