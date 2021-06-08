Bakan Koca: 13 Eylül’den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” dedi.

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Bakan Koca, bugün Twitter üzerinden, ‘üniversitelerin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanacağını’ duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, Fahrettin Koca’nın söz konusu tweet’ine cevap olarak, “Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar” diye yazdı.

Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar. — Cem Say (@say_cem) June 8, 2021

Sağlık bakanı da Say’ın cevabını alıntılayarak şunları kaydetti: “Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun.”

Profesör de bakanın bu tweet’ine cevap olarak, “Fahrettin Bey, cevabınız için teşekkür ediyorum. Bir söz de lise öğrencileri için bekliyorum” diye yazdı.