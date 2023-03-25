Bayram ikramiyesinden EYT’liler de yararlanacak

Bayram ikramiyesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) dahil 15,6 milyon kişi yararlanacak.

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Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesine dair şunları söyledi: “En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.”

EYT nedir, ‘EYT mağduru’ kime denir?

Türkiye’de 8 Eylül 1999 tarihine kadar emekli olmak için kadınlarda 20 yıl, erkeklerdeyse 25 yıl sigortalılık süresi yeterliydi. Erkeklerde buna ilave olarak 5 bin gün prim şartı vardı. Yani 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın 38’de, 18’de çalışmaya başlayan bir erkek de 43 yaşında emekli olabiliyordu.

1999’da yürürlüğe giren kanunla kadınlarda emeklilik yaşı 58’e, erkeklerdeyse 60’a çıkarıldı. İşte bu yüzden, gerekli olan gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş sınırına takılanlara ‘EYT’li’ veya ‘EYT mağduru’ dendi.

EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak. Herhangi bir yaş sınırının yer almadığı düzenlemede, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanların aylık alabileceği belirtildi.