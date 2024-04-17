Bahisçilere çalışan NBA oyuncusuna ömür boyu men

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors’ta forma giyen Jontay Porter, bahisçilere çalıştığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

Jontay Porter.

NBA’den paylaşılan açıklamada, 24 yaşındaki Porter’ın bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi.

NBA Komiseri Adam Silver şunları kaydetti:

“Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter’ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi.”