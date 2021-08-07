Ankara’da evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı.

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Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak’ta oturan Meral T.’nin (55) bahçesinde, ‘kötü koku’ ihbarı üzerine gerçekleştirilen aramada, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek cesedi bulundu.

Köpekleri öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Meral T., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcıya ifade veren kadın, ‘hırsızlık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Meral T., savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.

Hakimlik, Meral T.’nin Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Diğer hayvanlara bakanlık yetkilileri el koydu

Ankara başsavcılığının açıklamasında şüphelinin ‘evine köpek doldurup, eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu’ yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresindeki araştırmalarda ‘köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine’ arama yapıldığı belirtildi.

Arama sonucunda üçü küpeli olmak üzere, bakımı ihmal edilmiş yedi köpek bulunduğu aktarılarak hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi.

AA’nın aktardığına göre kazıda bahçede 11 ölü köpek bulunduğu ve gömülmesi için Çankaya Belediyesi görevlilerine teslim edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “İşlemler devam ederken, şüpheli Meral T. ikametine gelmiş, olay yerinden ayrılmak ve kıyafetlerini çıkartmak istemesi üzerine yakalama işlemi yapılmıştır. Aynı binada müşteki Mehmet Ç’nin, şüphelinin kendisinden habersiz ikametine girdiğini, evine kedi, köpek aldığını, evine zarar verdiğini, banyoda bulunan bakır kazanı çaldığını, elektrik sayacını değiştirip, elektrik ve suyu kullandığını beyan etmesi üzerine şüpheli hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme ve Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmış, kanuna muhalefet ve bina dahilinde hırsızlık suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Burada yapılan sorgusu sonucunda Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilmiş, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir.”