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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli'ye hakaret suçlamasıyla tutuklanan astrolog iki ayın ardından tahliye edildi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yazdıklarından sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç iki ayın ardından tahliye edildi.

Fotoğraf: Instagram

Medikal astrolog olduğunu belirten Saraç, MHP liderinin kalp kapakçığının değiştiğinin açıklandığı 6 Şubat’ta sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:


“Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır.

Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul başsavcılığının açtığı soruşturmada 9 Şubat’ta tutuklanan Saraç, X hesabından tahliye edildiğini duyurdu: “Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum.”

Bahçeli’ye hakaretle suçlanan astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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