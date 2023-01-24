Bahçeli’nin videosunu paylaşan Özdağ’dan ‘katil’ iması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin videosunu paylaşarak “Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet” dedi.

Fotoğraflar: AA

Bugün partisinin grup toplantısının ardından Meclis’te gazetecilerin sorularına ‘maruz kalan’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Yıldız Yazıoğlu’nun Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorusuna “İşine bak” diye yanıt verdi. Bahçeli’nin özel kalem müdürüyse muhabiri iterek oradan uzaklaştırdı.

Sorulan soruyu ve Bahçeli’nin tepkisini paylaşan Ümit Özdağ, ”Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet” dedi.